Tomás Clemente, EnduroGP Itália, 1.º dia: “Hoje foi um bom dia para mim”

Tomás Clemente começou muito bem o EnduroGP de Itália ao alcançar um bom 8.º lugar na Youth Cup no primeiro dia em Spoleto. The post Tomás Clemente, EnduroGP Itália, 1.º dia: “Hoje foi um bom dia para mim” first appeared on Offroadmoto.