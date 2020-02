Tomás Clemente, Enduro: “Foi um fim de semana produtivo” Tomás Clemente continua a causar sensação com a sua 125cc 2T no Nacional de Enduro. O piloto da KTM alcançou em Peso da Régua o segundo pódio da sua carreira na classe Elite Absoluto, o que só prova o bom momento de forma que está a atravessar. desporto MotoSport desporto/tomas-clemente-enduro-foi-um-fim-de-semana_5e4ebb6ce83a5312a7447206





Tomás Clemente continua a causar sensação com a sua 125cc 2T no Nacional de Enduro. O piloto da KTM alcançou em Peso da Régua o segundo pódio da sua carreira na classe Elite Absoluto, o que só prova o bom momento de forma que está a atravessar.

“Para mim foi ótimo ter tido uma prova de dois dias, uma vez que pude simular um pouco uma corrida de Mundial de Enduro, apesar de o percurso e as especiais serem mais pequenas. Sem dúvida que foi um bom treino para futuras provas de dois dias” disse o jovem que se mantém focado no campeonato do mundo.

“Senti-me bem. Consegui fazer vários Top 3 nas especiais e ainda terminei o primeiro dia em 3.º lugar na Elite Absoluto. Sinto que foi um fim de semana produtivo e que vou conseguir melhorar os meus resultados no futuro próximo” afirmou Clemente que, após esta prova, se encontra no 2.º posto da classe Elite 1 a somente quatro pontos de Diogo Ventura.

O campeonato nacional de Enduro tem a sua terceira ronda no dia 8 de Março em Góis.

(Foto: Ruben Colaço)