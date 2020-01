Toby Price: “Sabemos o que é preciso para vencer o Dakar” Após ter conseguido vencer a prova do ano passado com o pulso partido, o piloto da Red Bull KTM tem a lição bem estudada para voltar a ter sucesso no Rally Dakar 2020. desporto MotoSport desporto/toby-price-sabemos-o-que-e-preciso-para_5e107ed9fc58531c1bc277ae





“Depois de correr com o pulso partido, a maior lição que aprendi é que nunca se deve desistir. E também aprendi a manter a calma na luta durante toda a corrida. Nem num milhão de anos eu teria imaginado ganhar o Dakar com o pulso partido, mas conseguimos manter um bom ritmo durante toda a corrida. Espero que possamos alcançar o mesmo este ano mas, desta vez, espero estar a 100%”, explicou Toby Price.

Dizer que o piloto australiano tem sofrido bastante durante as últimas duas provas do Dakar é pouco. Para além da queda em 2019, Price tem tido uma série de lesões nos últimos três anos, nomeadamente, uma queda muito feia em 2017.

Dada a sua força de vontade e dedicação, o piloto de 32 anos não podia deixar de ser um dos favoritos à vitória da prova deste ano. É certo que Toby Price dará o seu melhor para renovar o título que conquistou no ano passado e o plano de ataque já está traçado.

“Tenho a certeza que teremos uma estratégia um pouco diferente daquela que utilizámos no último Dakar, até porque, por agora, estou inteiro e a 100%. Vamos começar a um ritmo ligeiramente superior desde o início mas, nu fundo, será a mesma estratégia. Funcionou no ano passado e esperamos que este ano também funcione, mesmo que cada corrida seja diferente e não se saiba o que vai funcionar e o que não vai, mas vamos dar o nosso melhor todos os dias e ver o que acontece”, afirmou o piloto da KTM.

Apesar de terem sido feitas algumas melhorias, a moto com que o australiano vai correr é a mesma do ano passado. Por isso mesmo, Toby Price está confiante de que é um sério candidato à vitória apesar de o Rally Dakar deste ano ser uma novidade para toda a gente. “Todos conhecemos o nosso trabalho e sabemos o que é preciso para vencer o Dakar. O espírito de equipa é excelente e são todos bastante experientes nesta prova”, explica o piloto, acrescentando ainda que “a melhor parte é que ninguém conhece as zonas ou o terreno e isso coloca-nos a todos no mesmo lugar. É muito emocionante porque será completamente diferente, mas é um Dakar e a essência certamente não vai mudar”.

Foto: KTM/Rally Zone