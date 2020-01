Toby Price, Dakar 2020: “A série de vitórias da KTM não vai ser superada por muito tempo” Na posição em que se encontrava antes desta última etapa do Rally Dakar, teria sido muito difícil Toby Price alcançar a vitória. O campeão de 2019 deu o máximo para conseguir o terceiro tempo mais rápido e fechar o pódio da classificação geral. desporto MotoSport desporto/toby-price-dakar-2020-a-serie-de-vitorias-da-_5e22f0329057451c02f9fb96





“Estou muito feliz com outro pódio no Dakar . Cada vez que chego ao final deste evento, termino no pódio. Até agora, ou sou o número um ou sou o número três. O mais importante é estar aqui em segurança no final. Obviamente, viemos aqui para ganhar, mas não foi o nosso ano. Sim, depois de 18 vitórias seguidas teria sido bom conseguir uma 19ª, mas acho que a série de vitórias da KTM não vai ser superada por muito tempo. Vamos embora para voltarmos ainda mais fortes para 2021 e levarmos aquela placa número um de volta para casa”, avançou Toby Price.

O piloto australiano conquistou duas vitórias durante o evento, mostrando um ritmo incrível, determinação e compaixão para trazer a sua KTM 450 Rally para casa em segurança e dentro dos três primeiros.

Foto: KTM