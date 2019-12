TN Sprint Enduro: Hugo Basaúla vence na consagração de Ricardo Wilson O Troféu Nacional de Enduro Sprint teve a sua derradeira jornada em Santa Marta de Penaguião. A prova foi constituída por uma corrida de Enduro da parte da manhã e uma Resistência da parte da tarde. desporto MotoSport desporto/tn-sprint-enduro-hugo-basaula-vence-na_5df90630dc6e6579b9a7020d





Na sua estreia nesta modalidade, Hugo Basaúla ganhou tudo o que havia para ganhar. Logo de manhã, o “Basa” venceu todas as especiais e deixou Ricardo Damil a 3m29s. Na prova de Resistência, o piloto da KTM voltou a triunfar de forma autoritária, subindo ao degrau mais alto do pódio no final do dia.

Miguel Fernandes foi o 3.º mais rápido na prova de Enduro mas, à tarde, suplantou Ricardo Damil na Resistência e conquistou a 2.ª posição na classificação geral.

Ricardo Wilson chegou a Santa Marta de Penaguião na liderança do Troféu e a depender exclusivamente de si para conquistar o título. Muito regular ao longo do dia, o piloto da Gas Gas foi 3.º e sagrou-se assim vencedor do Troféu Nacional de Sprint Enduro.

Ricardo Damil e Fernando Sousa Jr. completaram o Top 5 nesta ronda de encerramento e subiram ao pódio na classificação final do Troféu.

Fábio Magalhães foi o vencedor de 2019 da classe Verdes enquanto Cláudio Belchior e Fernando Sousa triunfaram nas categorias Veteranos e Super Veteranos.

Terminou assim a temporada de Sprint Enduro, uma modalidade que está a dar os seus primeiros passos em Portugal. Que venha a edição de 2020!

Classificação da prova de Enduro Sprint da manhã

Classificação Final: Enduro Sprint + Resistência

Classificação Final do Troféu Nacional de Enduro Sprint 2019 – classe Elite

Classificação Final do Troféu Nacional de Enduro Sprint 2019 – classe Verdes

Classificação Final do Troféu Nacional de Enduro Sprint 2019 – classe Veteranos

Classificação Final do Troféu Nacional de Enduro Sprint 2019 – classe Super Veteranos

(Foto: FMP)