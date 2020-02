Tim Gajser, MXGP: “Defender o meu título é o objetivo principal” Depois de ter conquistado o título mundial de MXGP no ano passado, Tim Gajser vai ter de se bater com os melhores do mundo nesta temporada de 2020 para tentar revalidar a sua posição. desporto MotoSport desporto/tim-gajser-mxgp-defender-o-meu-titulo-e-o_5e5a5d3124393212abda28fd





Depois de ter conquistado o título mundial de MXGP no ano passado, Tim Gajser vai ter de se bater com os melhores do mundo nesta temporada de 2020 para tentar revalidar a sua posição.

Em 2019, Tim Gajser foi campeão do mundo com uma diferença de mais de 200 pontos em relação ao segundo classificado, numa temporada memorável para o piloto da Honda. Gajser fechou o ano da melhor forma no Motocross das Nações, em Assen, onde se tornou no primeiro esloveno a vencer neste evento.

Quando as coisas correm bem, por vezes, não são necessárias grandes alterações e é precisamente isso que pensa Tim Gajser quando se fala na estratégia para a temporada que se avizinha. “No ano passado mudei muitas coisas e fiquei muito feliz com isso, então basicamente tentamos manter o mesmo programa para este ano”.

No entanto, o piloto da Honda deixa claro que quer sempre fazer melhor, tendo em consideração os grandes talentos que, todos os anos, sobem à categoria rainha do motocross. “Claro que podemos sempre melhorar e todos os anos eu tento melhorar algumas coisas, esse é o objetivo. Todas as temporadas há novos pilotos de MX2 que vêm para MXGP e isso torna tudo mais complicado e mais interessante. Já temos alguns grandes nomes, mas este ano há ainda mais e a motivação é que temos que melhorar e eu sinto sempre que posso fazer melhor”, diz Gajser.

Estamos a apenas um dia da primeira corrida do Campeonato do Mundo de Motocross do ano e Tim Gajser está focado em defender o título e colocar a nova Honda CRF450RW no lugar mais alto do pódio.

“Defender o meu título é o objetivo principal, mas claro que me quero divertir, desfrutar das corridas e manter-me em forma. Se me conseguir divertir a andar bem com a moto, sou capaz de ser muito rápido. Um Tim Gajser feliz é um Tim Gajser rápido, por isso espero que tenhamos boas corridas este ano”, afirmou o piloto da HRC.

Com bons resultados já na pré-época, o piloto esloveno vai para Matterley Basin, Grã-Bretanha confiante e pronto enfrentar esta nova temporada de 2020.

“O Internazionali d’Italia foi uma ótima maneira de começar a temporada. Claro que não são corridas de MXGP, mas era importante ver como é que estava com a nova moto e rapidamente percebemos que está a correr muito bem. Conseguimos quase sempre o holeshot e mantivemos um bom ritmo a cada volta. Senti-me confortável desde o início. Estou muito feliz com a forma como correram as três corridas, que me preparam bem para Matterley Basin”, revelou Gajser.

Foto: shotbybavo/Team HRC