"A forma correta de olhar para os jogos não é já a pensar na tabela. Poderemos desenvolver muito mais a equipa e evoluir muito mais como equipa se pensarmos mais nos nossos momentos de jogo e na forma como podemos evoluir as nossas exibições", disse o avançado.

Tiago Tomás falava em conferência de imprensa em Lagos, no arranque da preparação para os jogos com Ilhas Faroé, na quinta-feira, e Croácia, no dia 26 de março, ambos no Estádio de São Luís, em Faro, para o Grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025.

Portugal lidera o agrupamento, com 12 pontos em cinco jogos, seguido de Grécia, com 11 (mais um jogo), Croácia, com 10 (menos um jogo), Ilhas Faroé, com sete, e Andorra e Bielorrússia, ambos com três pontos em seis e oito jogos, respetivamente.

Tiago Tomás reconheceu algumas exibições menos positivas, nomeadamente com Andorra, apesar da vitória por 3-0, e na deslocação à Grécia, em que Portugal perdeu 2-1, fechando um percurso de 21 partidas seguidas sem qualquer derrota em fases de apuramento para campeonatos da Europa.

Para o dianteiro, "neste momento, é mais importante" os sub-21 melhorarem aspetos relacionados com a construção de jogo e circulação de bola, até porque, referiu, a qualidade dos jogadores é suficiente para assegurar a qualificação para o Europeu de 2025.

"Sabemos que se fizermos bem as coisas dificilmente não nos qualificaremos para o Europeu, porque temos qualidade para isso e nem sequer nos pode passar pela cabeça estar longe de o fazer", vincou Tiago Tomás, que regista 12 internacionalizações pelos sub-21.

Em relação ao duplo compromisso no Algarve, o avançado dos alemães do Wolfsburgo admitiu que Ilhas Faroé e Croácia "não são duas seleções do mesmo calibre".

"Devemos sempre respeitar as Ilhas Faroé, mas vamos encarar o primeiro jogo sabendo que somos superiores ao adversário, mas que não podemos em nada facilitar", frisou sobre o confronto de quinta-feira.

Questionado sobre as diferenças que sente no seu futebol em relação à sua estreia nos sub-21, em 2021, Tiago Tomás destacou que, apesar de serem "momentos diferentes", se acha "um jogador completamente diferente" e que está agora "mais preparado e mais completo".

Por isso, o seu objetivo "é ser titular" na seleção orientada por Rui Jorge.

"Acho que tenho capacidade de o fazer, mas também sei que tenho muitos companheiros que querem o mesmo. Estamos todos a lutar para o mesmo, mas é claro que esse é o meu objetivo aqui, acho que estou preparado e tenho qualidade para o ser", sustentou.

Com todo o grupo concentrado, no primeiro treino realizado no relvado da unidade hoteleira de Lagos que acolhe este estágio da seleção apenas esteve ausente o lateral Tomás Esteves, do Pisa (Itália), a contas com queixas físicas.

