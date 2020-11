Tiago Santos é campeão europeu de Bajas!

Tiago Santos revalidou o título de campeão europeu de Bajas na última ronda do campeonato, a Baja TT Dehesa Extremadura! Líder da corrida após os dois primeiros setores seletivos de sábado, o piloto da Yamaha arrancou para os 140 km da última etapa apenas com a necessidade de cortar a meta para assegurar a conquista […] The post Tiago Santos é campeão europeu de Bajas! first appeared on Offroadmoto.