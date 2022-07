Depois de um nulo no primeiro salto, o atleta do Sporting, de 28 anos, saltou 16,98 metros na segunda tentativa, que foram suficientes para ser o sexto repescado na quinta-feira, numa competição em que Pichardo conseguiu a melhor marca (17,16).

Além do campeão olímpico, superaram os 17,05 da qualificação direta Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso (17,15), o italiano Emanuel Ihemeje (17,13), o chinês Yaming Zhu (17,08) e o cubano Lázaro Martínez (17,06), campeão mundial em pista coberta.

Na sua estreia em campeonatos do mundo, Tiago Pereira, que tem 17,11 como recorde pessoal e tinha 16,90 como melhor marca do ano, assegurou um dos 12 lugares na final, agendada para sábado, a partir das 18:00 locais (02:00 de domingo em Lisboa), que teve como último repescado o indiano Eldhose Paul, com menos um centímetro do que o português.

Portugal já conquistou quatro medalhas no triplo, todas por Nelson Évora, com o ouro em Osaka2007, a prata em Berlim2009 e os bronzes em Pequim2015 e Londres2017.

