O defesa-central espanhol Jose Fontán estreou-se a marcar na Liga portuguesa, ao adiantar o Arouca, que somou o sexto encontro consecutivo sem perder, aos 71 minutos, perante um Rio Ave que somou o terceiro jogo seguido sem qualquer desaire, ao beneficiar do tento do empate anotado por Tiago Morais, aos 90+6.

Com este empate, o Rio Ave fecha a jornada no 10.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Arouca está duas posições abaixo, com 23.

