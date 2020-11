Tiago Monteiro abandonou na primeira das três corridas do dia devido a um problema mecânico, terminando as duas seguintes em 10.º e 12.º lugares.

O francês Yann Ehrlacher (Lynk & Co) bateu o tio Yvan Muller (Lynk & Co) e venceu a Taça do Mundo de Carros de Turismo, tornando-se, aos 24 anos, o mais jovem de sempre a vencer a competição.

"Estamos muito mais unidos enquanto equipa. Fomos evoluindo e melhorando ao longo do ano e isso é um resultado importante do nosso trabalho. Tivemos altos e baixos e fizemos um esforço muito grande para conseguir ajudar o [argentino] Esteban [Guerrieri]. Fizemos os possíveis e estivemos muito perto, mas, no final, faltou uma pontinha de sorte e não conseguimos esse objetivo. Agora importa analisar todo o trabalho e refletir sobre este ano tão pouco comum", explicou Tiago Monteiro.

Na classificação final da competição, Ehrlacher somou 234 pontos, contra 195 de Muller. Já Tiago Monteiro terminou o campeonato na 15.ª posição, com os mesmos 79 pontos do que o 14.º, o italiano Gabrielle Tarquini (Hyundai).

