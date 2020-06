Tiago Monteiro: “Muito contente por poder regressar à competição

Tiago Monteiro dá este fim-de-semana de 26 e 27 de Junho, o pontapé de saída no seu programa desportivo. Com o início da época no FIA WTCR previsto apenas para setembro, o piloto português enfrentará este fim-de-semana a primeira ronda da Nürburgring Langstrecken Serie partilhando o Honda Civis Type R TCR com Dominik Fugel e