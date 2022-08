Na estreia do circuito de Anneau du Rhin, o piloto português terminou a primeira corrida do dia na nona posição, conseguindo o sexto lugar na segunda.

"Estou feliz por conseguir o melhor resultado do ano na minha segunda casa. França é um local muito importante, estudei cá muitos anos e comecei aqui a minha carreira no automobilismo. Tenho cá muitos fãs. Viemos para uma pista desconhecida, mas foi uma grande corrida, com muita gente", disse o piloto natural do Porto.

A prova francesa ficou marcada pelo abandono do campeonato dos cinco carros da Cyan Racing (os Lynk & Co) no início da semana, invocando questões de segurança. Entre eles estava o campeão de 2021, o francês Yann Ehrlacher.

O francês Nathanael Berthon (Audi) estreou-se a vencer neste campeonato, ao cortar a meta da primeira corrida do dia no primeiro lugar.

O britânico Robert Huff (Cupra) venceu a segunda.

"Sentimos que o ritmo estava lá, que o carro estava bem equilibrado. Mas a velocidade é o ponto mais negativo. Acho que aprendemos mais um pouco este fim de semana e mostrámos que se começarmos na frente, podemos terminar na frente. Claro que a falta de testes não ajuda. Esperemos ter alguns testes antes das próximas duas corridas", completou Tiago Monteiro que, com estes resultados, subiu um lugar no campeonato, para 15.º, com 44 pontos.

O espanhol Mikel Azcona (Hyundai) mantém a liderança, com 241.

Uma vez que as próximas três corridas previstas, todas na Ásia, foram canceladas devido à pandemia de covid-19, as três últimas rondas só deverão ser conhecidas nos próximos dias.

