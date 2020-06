O portuense aproveitou para ganhar ritmo a pensar no início da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), marcado para setembro, partilhando o Honda Civic Type R TCR com os alemães Dominik Fugel e Mike Halder.

Saindo do primeiro lugar da grelha de partida entre os TCR, coube a Tiago Monteiro o arranque, mas a chuva estragou os planos do piloto luso.

"No início da corrida a chuva voltou a marcar presença e tive de ter cautelas redobradas. Perdi e ganhei posições e, à medida que a corrida decorria, os meus tempos melhoravam. Fiquei contente com o andamento e com o resultado final, resultado de um excelente trabalho de equipa", começou por explicar o piloto português, que ficou "muito satisfeito por voltar à competição".

