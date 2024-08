"Estamos extremamente confiantes naquilo que foi o nosso trabalho desde o primeiro dia", disse, a abrir a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o AVS, acrescentando que "não existe ansiedade" no seio do grupo.

Tiago Margarido disse conhecer "muito bem as ideias de jogo" do emblema que atua na Vila das Aves, referindo que apesar da mudança de treinador, com a entrada de Vítor Campelos, que substituiu Jorge Costa, é uma equipa bastante "mais entrosada", comparativamente ao Nacional.

"O AVS perdeu apenas dois jogadores do 11 inicial", analisou o timoneiro dos 'alvinegros', que destacou a contratação do médio ofensivo Lucas Piazón, um "nome internacional" que vem para acrescentar.

Com muitas 'caras novas' no plantel, Tiago Margarido diz que a revolução no plantel dos madeirenses não lhe "tira o sono", encarando o desafio de montar uma equipa de raiz como algo "aliciante", pois considera ser positivo "sair da zona de conforto".

"Percebemos que não é fácil enquadrar 15 novos jogadores", explicou, para depois dizer que, apesar da revolução, é importante os jogadores assimilarem os "valores do clube", que voltou à I Liga com o objetivo de "consolidar uma presença no patamar mais alto do futebol português".

O técnico, de 35 anos, em estreia absoluta na I Liga, depois de passagens por Canelas e Varzim, mostrou-se orgulhoso do seu trajeto, "feito desde o Campeonato de Portugal", acrescentando que este momento tem um "sabor especial".

A cumprir um jogo de castigo, o capitão João Aurélio é o "único indisponível", pois Tiago Margarido mantém a esperança de contar com o contributo de Ulisses e do reforço Djibril Soumaré, que "até à hora do jogo podem recuperar" das respetivas lesões.

O Nacional visita o reduto do AVS, no sábado, a partir das 15:30, em encontro da primeira jornada da I Liga de futebol 2024/25, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

RYFA // PFO

Lusa/Fim