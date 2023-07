Tiago Campos cumpriu o percurso em 1:54.05,50 horas, mais 3.25,20 minutos do que o vencedor, o alemão Florian Wellbrock, que venceu com o tempo de 1:50.40,30 horas, enquanto Diogo Cardoso gastou mais 3.28,40 (1:54.08,70).

"A minha prova correu bastante bem. Ambicionava mais, mas o 20.º lugar iguala a minha melhor prestação no Mundial. Considero que realizei uma prova bastante consistente, muito positivo numa competição com muito contacto físico nas bóias e nado contínuo. Agora vou continuar a trabalhar para estar muito forte no Mundial do Qatar e conseguir a minha segunda participação nos Jogos Olímpicos", disse Tiago Campos, citado pelo gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Natação.

Também Diogo Cardoso estava satisfeito com a forma como correu a sua prova: "Desde o início consegui colocar-me mais ao menos na frente, no top 40. Na segunda volta, comecei a subir umas posições e chegar ao top 20/30. Penso que essa parte correu bem. A partir da quarta volta, o ritmo tornou-se insuportável, mas ainda consegui aguentar e manter-me no segundo grupo de 15/16 atletas. Ainda tive forças para fazer uma boa ponta final. Cumpri o meu objetivo".

O Diretor Técnico Nacional, Daniel Viegas, realçou a prestação masculina nesta prova, que classificou de um nível mais elevado do que em Budapeste2022: "O Tiago Campos confirmou o 20.º do ano passado e o Diogo Cardoso melhorou o 27.º lugar de Budapeste. A prova foi aumentando o ritmo e o grupo inicial de cerca de 40 nadadores foi-se reduzindo. Na terceira volta, deu-se o arranque esperado dos favoritos e aí formaram-se dois grupos: um de 18 nadadores outro de mais 15. Os portugueses ficaram na frente do segundo grupo".

"Consideramos um muito bom resultado, porque, no próximo Mundial de Doha2024, poderão conseguir o apuramento para os Jogos de Paris2024. Tanto um como outro estão perto do apuramento olímpico, que são 22 vagas", sublinhou.

Em relação à prestação feminina nos 10 km, em prova disputada no sábado e em que Angélica André foi 15.ª e Mafalda Rosa 17.ª, Daniel Viegas destacou que se o apuramento fosse neste Mundial estariam as duas apuradas.

O responsável técnico aponta agora as baterias para os 5 km, que vão decorrer na próxima terça-feira: "Agora vamos descansar, porque queremos fazer também boa figura nos 5 km de dia 18".

Os Campeonatos do Mundo de desportos aquáticos começaram na sexta-feira e decorrem até ao próximo dia 30, em Fukuoka, no Japão, reunindo as competições de natação pura, artística, águas livres, saltos para a água e polo aquático.

