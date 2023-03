No setor masculino, Tiago Apolónia (59.º colocado no ranking mundial) e João Geraldo (53.º) impuseram-se na estreia por categórico 3-0, ao egípcio Omar Assar (27.º), pelos parciais de 11-8, 11-4 e 11-9, e ao belga Martin Allegro (84.º), por 11-8, 11-8 e 11-5, respetivamente.

Fu Yu (20.ª do mundo) perdeu na 'negra' com Chien Tung-Chuan, de Taipé (131.ª), por 3-2 (11-4, 7-11, 11-7, 10-12 e 7-11), enquanto Jieni Shao (48.ª) apenas se vai estrear na competição no domingo, frente à alemã Nina Mittelham (15.ª).

Na segunda ronda, equivalente aos 16 avos de final, Tiago Apolónia vai defrontar o chinês Fan Zhendong, líder da hierarquia mundial, enquanto João Geraldo terá um confronto, teoricamente, mais acessível com o japonês Shunsuke Togami (49.º).

RPC // AMG

Lusa/Fim