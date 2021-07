Ponte da Barca, Viana do Castelo, 24 jul 2021 (Lusa)- A Altice acionou judicialmente a Câmara de Ponte da Barca por incumprimento no pagamento de mais de 85 mil euros de chamadas de valor acrescentado feitas para um concurso, mas a autarquia vai contestar por discordar do montante exigido.