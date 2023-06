Tiago Apolónia afastado nos 'quartos' em torneio de ténis de mesa em Tunes

O olímpico português Tiago Apolónia, 53.º do ranking mundial de ténis de mesa, foi hoje eliminado nos quartos de final do WTT Contender Tunes, na Tunísia, ao perder com o sueco Matias Falck, 28.º da hierarquia, por 3-1.