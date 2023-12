Müller, de 34 anos, vai para a sua 25.ª temporada ao serviço do emblema bávaro, o qual representa desde os 10 anos, oriundo do TSV Pähl, passando depois pelas categorias de formação e fazendo a sua estreia na equipa principal em 15 de agosto de 2008.

"Estou feliz que minha jornada no FC Bayern continue. Quero desempenhar o meu papel para que continuemos a ter sucesso, tanto como equipa como todo o clube. É importante para mim ser uma base e ajudar a guiar a equipa na direção certa. Quero entusiasmar os nossos fãs com golos, assistências, o meu amor pelo jogo, a minha paixão pelo futebol -- e espero que com muitos mais títulos", reagiu Thomas Müller à sua renovação.

O presidente do clube, Herbert Hainer, referiu que "Thomas Müller pertence ao FC Bayern como a Frauenkirche [catedral da cidade] pertence a Munique".

"Ele nasceu nos arredores da cidade, cresceu neste clube e já é uma lenda enquanto ainda joga", disse Hainer.

O internacional alemão soma até ao momento 684 jogos oficiais pela equipa principal do Bayern Munique, apontando 237 golos e 261 assistências.

Ocupa o segundo lugar na lista de jogadores com mais partidas disputadas na história do clube, apenas atrás do guarda-redes Sepp Maier (706), tendo sido 12 vezes campeão da Liga alemã, além de vencer duas liga dos campeões, dois campeonatos do mundo de clubes e duas supertaças europeias.

Conta ainda no currículo com seis taças da Alemanha, oito supertaças alemãs e, ao serviço da seleção germânica, venceu o Campeonato do Mundo de 2014, no Brasil.

