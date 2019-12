Thomas Kjer Olsen: “Dei mesmo tudo de mim” Thomas Kjer Olsen teve uma temporada muito forte este ano em MX2, tendo terminado no segundo lugar da classificação geral no campeonato. desporto MotoSport desporto/thomas-kjer-olsen-dei-mesmo-tudo-de-mim_5df295a3de6e187972ed3cc6





Thomas Kjer Olsen teve uma temporada muito forte este ano em MX2, tendo terminado no segundo lugar da classificação geral no campeonato. O piloto dinamarquês venceu o GP da Grã-Bretanha, conquistando ainda a classe MX2 no Motocross das Nações.

“Estou muito feliz, porque dei mesmo tudo de mim. Às vezes as coisas não correm da maneira que queremos e acabamos por duvidar de nós próprios. Num fim-de-semana podemos ganhar facilmente ou subir ao pódio e pensar que não fizemos nada de especial. No fim-de-semana seguinte, podemos dar o máximo e terminar em quinto ou algo assim, o que faz com que nos perguntemos o que aconteceu”, disse Olsen.

Olsen tentou sempre manter a sua concentração e velocidade para estar o mais próximo possível de Jorge Prado durante esta última época. 2020 será o seu último ano na classe e, consequentemente, a sua última oportunidade de conquistar um título mundial MX2. Com uma nova estrutura de equipa atrás de si e uma ética de trabalho forte e determinada, o dinamarquês está focado em dar tudo para ganhar o seu primeiro campeonato mundial de motocross.

Para o piloto de 22 anos, já se percebeu que as provas não são um problema. No entanto, para Olsen a ligação com o público e com os media é a parte mais difícil. “É um desafio! Sou da Escandinávia e não somos tão abertos, é algo em que quero ser melhor, estar aberto e ter tempo para as pessoas. Quando comecei nos GPs, estava lá para o motocross, para as corridas. Nem sempre adoro assinar autógrafos, mas ser social é algo em que quero ser melhor. Acho que tem melhorado e espero poder continuar a progredir assim, também me faz sentir melhor.”

Apesar do sucesso que tem tido ultimamente, e de ser o melhor piloto dinamarquês de sempre, Thomas Kjer Olsen sente que o seu país natal ainda não está muito ligado ao motocross. “Adoraria que o desporto avançasse no eu país e acho que algumas pessoas na Dinamarca gostariam que eu fizesse mais pressão nesse sentido, mas não sou assim. No entanto, sempre que regresso é óptimo ver as pessoas virem ter comigo e falarem, alguns dos meus familiares e amigos dizem que me acompanham e não apenas seguem o motocross por minha causa. Trazer algumas pessoas novas para este mundo já significa muito”.

Thomas Kjer Olsen diz que o treino e a recuperação são dois pontos em que terá de evoluir para chegar mais longe no campeonato do mundo. “A temporada é tão longa que é difícil recuperar corrida após corrida. Sente-se muito isso no final da temporada. Fica-se doente… Eu experimentei em primeira mão, depois de uma intoxicação alimentar na Turquia. Depois tive que voar para a China na semana seguinte. A época baixa é muito importante para recuperar de tudo isso.”

“O próximo ano é o meu último ano em MX2, pois terei de subir para MXGP em 2021. Estou ansioso pelo próximo ano, já fizemos alguns testes na moto para tentar ficar o mais confortável possível. Sinceramente, posso dizer que nos últimos dois anos investi tudo nisto. Vou pegar em tudo o que aprendi nos anos anteriores e tentar juntar tudo”, explicou o dinamarquês que está focado em fazer mais e melhor na temporada que se avizinha.

Foto: Juan Pablo Acevedo