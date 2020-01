Thierry Neuville vence o Rali Monte Carlo Pela primeira vez na sua carreira, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram o Rali de Monte Carlo. Apesar de terem entrado para o último dia a 6.4s da frente, uma excelente prestação nos últimos quatro troços, que venceram (empatando a PowerStage com Ogier) triunfando convincentemente na prova, com 12.6s de avanço para a desporto AutoSport desporto/thierry-neuville-vence-o-rali-monte-carlo_5e2d856c9183311287958237





Pela primeira vez na sua carreira, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram o Rali de Monte Carlo. Apesar de terem entrado para o último dia a 6.4s da frente, uma excelente prestação nos últimos quatro troços, que venceram (empatando a PowerStage com Ogier) triunfando convincentemente na prova, com 12.6s de avanço para a dupla francesa da Toyota, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a desalojarem Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) do segundo lugar no ultimo troço. Ainda assim, um bom começo de ano para a Toyota com dois carros no pódio.

Bom começo de WRC 2020 para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) que depois de um mau começo de rali foram recuperando e terminaram como primeiros dos ‘outros’, numa prova em que teve uma boa luta com Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC), que estiveram quase irreconhecíveis. Voltando ao piloto da M-Sport, uma bom começo de relação com a M-Sport, mostrando bem mais feliz no final desta prova do que o ano passado, durante todo o ano.

Excelente quinto lugar de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), uma estreia de sonho, naquele que foi o seu primeiro rali num WRC para o jovem piloto, que está claramente talhado para grande voos. Vai andar uns tempos a aprender, ganhar experiência, e não vai demorar vê-lo a lutar bem mais à frente.

Mau fim de semana para Sébastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai i20 Coupe WRC). Quando parecia que iriam guardar o quarto lugar facilmente, um rol de erros, incluindo saídas de estrada atirou-os para o sexto lugar final. Na Toyota não houve más prestações, com Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) a ser sétimo, na frente de Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC).

