Neuville concluiu as 17 especiais com o tempo de 3:09.30,9 horas, deixando o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) na segunda posição, a 16,1 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 45,2.

Chegado a este derradeiro dia de prova com 3,3 segundos de vantagem sobre Ogier, Neuville aguentou o ataque do francês, recordista de triunfos em Monte Carlo (tem nove), e até ganhou mais quatro segundos na primeira especial.

A partir daí ficou claro que o ritmo do belga era inalcançável, até para o oito vezes campeão do mundo. Neuville venceu mesmo as três especiais do dia, incluindo a 'power stage' final, no mítico Col du Turini.

"Sinceramente, nem tenho palavras. Este fim de semana foi incrível e senti-me muito bem com o carro. Temos de continuar a trabalhar, mas estamos muito satisfeitos com este resultado", frisou o piloto belga, o 'eterno segundo' classificado que, este ano, apresenta forte candidatura ao título.

Desde 2020, ano da pandemia de covid-19, que Neuville não liderava o campeonato, tendo conquistado hoje o 20.º triunfo no Mundial.

"Foi uma grande batalha com o Thierry. Parabéns para ele, que foi muito rápido durante todo o fim de semana. Para mim, foi uma montanha russa de emoções, sobretudo na sexta-feira", admitiu Ogier, que perdeu um tio de quem era muito próximo na passada segunda-feira.

Evans, que começou o primeiro rali do ano com um forte andamento logo na quinta-feira, ganhando 15 segundos nas duas primeiras super-especiais da prova, foi perdendo gás à medida que os dias foram passando e, hoje, o 'ponta de lança' da Toyota (Ogier participa apenas em algumas rondas do campeonato, dividindo o carro com o campeão em título, Kalle Rovanperä, que também não faz todo o Mundial) terminou já a mais de 45 segundos.

Com o novo sistema de pontuação adotado este ano, Neuville confirmou os 18 pontos do final do dia de sábado aos sete por ter sido o líder no domingo e, ainda, mais cinco pela vitória na 'power stage'.

Desta forma, somou na mesma os 30 de pontuação máxima permitidos, tal como aconteceria com o sistema que vigorou até ao ano passado.

Ogier é, então, o segundo classificado no campeonato, com 24 pontos (15+5+4). Elfyn Evans é o terceiro, com 21.

No campeonato de construtores, a Toyota lidera, com 46, mais um ponto do que a Hyundai, que é segunda, com 45. A M-Sport Ford é terceira, com 12.

A próxima prova será o Rali da Suécia, de 15 a 18 de fevereiro.

