O lateral, de 23 anos, esteve na primeira parte do treino, e depois fez trabalho à parte dos companheiros, sendo que o seu regresso acontece já depois da saída do técnico Gattuso, com o Valência a ser orientado nos últimos jogos pelo interino Voro González.

Thierry Correia era, até se lesionar, habitual opção a titular para o treinador italiano, tendo efetuado o último jogo nas meias-finais da Supertaça de Espanha, que o Valência perdeu com o Real Madrid nas grandes penalidades (1-1, 4-3), em Riade.

Na Liga, o Valência, que conta também com o médio português André Almeida, é 18.º e antepenúltimo classificado, em zona de descida, e na Taça do Rei foi eliminado em janeiro, ainda nos quartos de final.

