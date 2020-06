As máquinas e pilotos do melhor campeonato de todo-o-terreno da europa regressaram ao seu habitat natural depois de três meses de confinamento originado pela pandemia do Covid 19.

Antecedendo as competições, que irão regressar a partir de setembro, uma dezena de Motos marcaram presença no Test Day TT que teve lugar Herdade da Ameixoeira, concelho da Azambuja, a poucos quilómetros de Lisboa.

O evento, enquadrado pela FMP, foi organizado pela equipa do CPKA que, com a colaboração da Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense e da A2 Comunicação, preparou um excelente programa de ação tendo por base um magnífico troço com 10 quilómetros de extensão, que foi percorrido por seis vezes.

O evento contou ainda com um extraordinário apoio do Município de Azambuja, que em muito contribui para as excelentes condições do Paddock, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre e de dois clubes locais: o Clube TT Msl e o Resgate TT.

Foram cumpridas todas as regras exigidas pela DGS para a realização de um evento desta natureza: a todas as pessoas foi medida a temperatura antes de entrarem para a área do evento que estava vedado ao publico, o uso da máscara foi obrigatório, assim como o distanciamento social.

O evento dispunha ainda de uma sala de isolamento, para o caso de ser necessário o confinamento imediato de algum elemento, que aparentasse estar infetado com o Covid 19, um Posto Médico com 2 Médicos e um sistema de segurança com comunicações via rádio.

Desportivamente falando o evento não teve carater competitivo, mas tratando-se de um treino com todas as condições para os pilotos aferirem o andamento das suas máquinas e as suas próprias performances, permitiu um salutar empenho de todos e uma enorme adrenalina.

Nas motos, onde se registou a presença e duas senhoras, o melhor tempo foi alcançado pelo consagrado Salvador Vargas que aos comandos de uma Husqvarna realizou 9m12s.

(Texto: A2 Comunicação)

(Foto: Zé Miguel Motorsport Photography)