A competir na pista oito, Portela concluiu a prova em 43,93 segundos, a 1,99 da neozelandesa Lisa Carrington, que bateu a eslovena Anja Osterman, segunda, por um segundo certo e a húngara Anna Lucz, terceira, por 1,15.

A canoísta lusa disputa ainda hoje a final do K2 500 misto com Fernando Pimenta, que, posteriormente, ainda participará em K1 5.000, distância em que foi prata no mundial de 2021.

Kevin Santos vai participar também em K1 200 metros, enquanto João Ribeiro e Messias Baptista têm o K2 500 metros, com o qual já colecionam o ouro e um bronze nas Taças do Mundo.

Portugal soma, para já, três medalhas nestes mundiais, duas de Fernando Pimenta, nomeadamente a prata em K1 1.000 metros e o bronze em K1 500, enquanto Norberto Mourão foi bronze na classe adaptada de VL2.

RBA // MO

Lusa/Fim