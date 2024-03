Na praia do Paraíso, 'Teresinha' impôs-se com 13,13 pontos, suficientes para derrotar Hopkins, que não foi além dos 8,66, mas, ainda assim, saiu com motivos para sorrir, já que renovou o título europeu ao atingir os quartos de final, beneficiando também do afastamento da francesa Tessa Thyssen nos 'oitavos'.

Este desfecho permitirá a Bonvalot e Hopkins disputarem o Challenger Series (CS), segunda divisão do surf mundial, que servirá de qualificação para o Championship Tour (CT).

"Até estou a chorar. É a terceira vez que ganho esta prova, as condições estão difíceis e conseguir surfar assim diz tudo. A minha avó está pela primeira vez a ver-me e ganhar ainda é mais especial assim", declarou Bonvalot, que, juntamente com Hopkins, vai representar Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Mais cedo, nos oitavos de final, Mafalda Lopes foi a primeira portuguesa a ficar hoje pelo caminho, com Maria Salgado, Carolina Mendes e Francisca Veselko a serem eliminadas nos 'quartos', pela francesa Pauline Ado, a espanhola Annette Etxabarri e Teresa Bonvalot, respetivamente.

Já Yolanda Hopkins, imperou diante da francesa Heimiti Fierro, para, depois, nas 'meias', voltar a reinar frente à espanhola Annette Etxabarri, que obteve 10,84 pontos, face aos 13,10 da portuguesa, enquanto Bonvalot somou 12,40 diante da francesa Pauline Ado (12,36).

Na vertente masculina, os portugueses Francisco Ordonhas e Guilherme Ribeiro foram os únicos lusos a entrarem hoje na água, mas acabaram por ter desfechos diferentes.

Se nos 'quartos' Francisco Ordonhas, com 10,80 pontos, ultrapassou o britânico Arran Strong (9,97) rumo as meias-finais, nas quais pontuou 10,03 contra os 17,87 do francês Maxime Huscenot, Guilherme Ribeiro, que conseguiu uma vaga no Challenger Series, não acompanhou o compatriota, já que contabilizou 8,83, face aos 11,77 do espanhol Adur Amatriain.

Na final 100% gaulesa e muito equilibrada, Tiago Carrique, que se sagrou campeão europeu com a passagem às 'meias', amealhou 13,53 pontos para triunfar perante o compatriota Maxime Huscenot (12,74).

"Sinto-me muito feliz, não consigo acreditar. Acho que o trabalho duro compensa. Como já tinha o título europeu, surfei esta final tranquilamente. Nem consigo falar, foram tantas as emoções nos últimos dias e trabalhei muito para isto", manifestou o novo campeão europeu.

