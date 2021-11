Teresa Bonvalot garantiu um lugar nas 'meias' ao marcar na segunda série dos quartos de final 9.33 pontos, contra 8.60 da francesa Maud Le Car, enquanto Mafalda Lopes, com 13.83, derrotou no terceiro 'heat', a espanhola Janire Gonzalez Etxabarri, que terminou com 10.90.

Menos sorte teve a outra portuguesa presente nesta fase, Francisca Veselko, cujos 6.67 foram insuficientes para superar na primeira série a alemã Rachel Presti, autora de 7.60 pontos.

A competição masculina, atrasada uma ronda, viu os três portugueses que ainda estavam em prova serem todos eliminados, com Francisco Almeida a terminar a competição no nono lugar final, enquanto Pedro Henrique e Vasco Ribeiro ficaram no 13.º posto.

A praia do concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe até sábado a prova da Qualifying Series da Liga Mundial.

