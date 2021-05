O espanhol foi distinguido com o prémio desportista do ano no setor masculino, repetindo o feito alcançado em 2011. Nadal já tinha vencido outro dois Prémios Laureus, o de revelação do ano, em 2006, e o de regresso do ano, em 2014.

Em 2020, Nadal, de 34 anos, atual número dois do 'ranking' mundial, venceu o torneio de ténis de Roland Garros pela 13.ª vez, igualando o recorde de 20 triunfos do suíço Roger Federer no 'Grand Slam'.

"Quero agradecer, do fundo do meu coração, à Academia dos Laureus. Quanto aos demais desportistas que concorreram comigo, simplesmente incríveis: eles provavelmente merecem o troféu da mesma forma que eu, mas este ano foi a minha vez e não posso estar mais feliz", afirmou Rafael Nadal.

Já o premio de desportista do ano no setor feminino foi também para o ténis, para a japonesa Naomi Osaka. A tenista, de 23 anos, venceu em 2020 o Open dos Estados Unidos pela segunda vez e já soma quatro títulos do 'Grand Slam' na sua carreira.

Osaka, atual número dois mundial, recebeu a sua segunda distinção nos Laureus, depois de em 2019 ter conquistado o prémio de revelação do ano.

"Vi várias jogadoras que admiro ganharem este prémio, então significa muito alcançá-lo hoje. Estou muito feliz em recebê-lo, isto realmente significa muito para mim", afirmou.

A equipa de futebol do Bayern Munique recebeu o Prémio Laureus de equipa do ano, repetindo a distinção de 2014. Em 2020, o equipa alemã conquistou a Liga dos Campeões, o Mundial de clubes (já em 2021), o campeonato e a Taça da Alemanha, para além da Supertaça Europeia e da Supertaça do seu país.

Entre os vencedores estão também Patrick Mahomes, jogador de futebol americano dos Kansas City Chiefs, que em 2020 venceram o Super Bowl, que recebeu o prémio de revelação do ano, para além do futebolista do Liverpool Mo Salah, que recebeu o prémio de inspiração desportiva, pelo seu apoio aos mais necessitados.

O piloto de Fórmula 1 britânico Lewis Hamilton, que também estava nomeado para desportista do ano, foi galardoado com um prémio Laureus pelo seu envolvimento na luta contra o racismo.

A antiga tenista norte-americana Billie Jean King recebeu um prémio pelos feitos da sua carreira, enquanto o snowboarder canadiano Max Parrot alcançou a distinção para regresso do ano, depois de uma luta contra o cancro, e o triatleta norte-americano Chris Nikic pelo momento desportivo do ano, ao ser a primeira pessoa com síndrome de Down a terminar um 'ironman'.

Os prémios Laureus são atribuídos desde o ano 2000, distinguido os desportistas em maior destaque durante o ano anterior.

- Lista de premiados nos Laureus:

Desportista masculino do ano: Rafael Nadal (Esp)

Desportista feminina do ano: Naomi Osaka (Jap)

Equipa do ano: Bayern Munique (Ale)

Revelação do ano: Patrick Mahomes (EUA)

Recuperação do ano: Max Parrot (Can)

Desporto para o bem: Kickformore (Ale)

Prémio carreira: Billie Jean King

Inspiração desportiva: Mohamed Salah (Egi)

Atleta defensor do ano: Lewis Hamilton (Ing)

Momento desportivo do ano: Chris Nikic (EUA)

