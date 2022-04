"Há alguns meses que tenho estado a jogar com uma ligeira hérnia. Juntamente com a minha equipa, decidimos resolver este problema com uma pequena intervenção. Provavelmente estarei ausente um ou dois meses, mas vou trabalhar no duro para regressar o mais rapidamente possível", escreveu Medvedev.

Desta forma, fica em dúvida a participação do russo em Roland Garros, o segundo torneio Grand Slam da temporada, que se realiza entre 22 de maio e 05 de junho.

Medvedev, que liderou o 'ranking' ATP no início de março, antes de ser novamente 'desalojado' pelo sérvio Novak Djokovic, era um dos favoritos a vencer o Masters 1.000 de Miami, mas acabou por ser eliminado nos quartos de final pelo polaco Hubert Hurkacz, detentor do troféu.

Nesse encontro, já foram visíveis algumas dificuldades físicas do tenista russo, que chegou a pedir assistência médica e ainda fez uma longa pausa no balneário entre os dois 'sets' perdidos para o adversário.

