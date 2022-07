O jogador luso, atual 61.º colocado da hierarquia ATP, perdeu o primeiro parcial no tie-break por 6-7 (6-8), mas reagiu ao empatar o encontro com um 'set' vitorioso e esclarecedor (6-1).

No derradeiro 'set', o oitavo cabeça de série do ATP 250 permitiu ao checo (68.º do 'ranking') imperar por 6-3, consumando o triunfo nos 'oitavos', ao fim de duas horas e 26 minutos.

AJC // AMG

Lusa/Fim