Jaime Faria continua a sua progressão no hierarquia ATP e, desde o início de 2024, quando era 411.º posicionado, já subiu mais de 300 lugares, estando cada vez mais próximo de se estrear no top-100, no qual continua a haver apenas um português, Nuno Borges, que desceu dois lugares.

Henrique Rocha, o outro português entre os 200 melhores tenistas do mundo, também está na sua melhor posição de sempre, depois de ascender sete lugares para o 155.º posto de um ranking sem alterações no topo, com o italiano Jannik Sinner a manter-se na liderança, à frente do alemão Alexander Zverev, segundo, e do espanhol Carlos Alcaraz, terceiro.

Na hierarquia feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka continua a liderar e deixa os restantes lugares do pódio para a polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff, com Francisca Jorge a ser a melhor portuguesa, no 253.º lugar.

