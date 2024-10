O jovem lisboeta, de 21 anos, continua a sua ascensão 'meteórica' no ranking, após ter iniciado o ano no 411.º lugar da hierarquia ATP, surgindo hoje na 120.ª posição.

No domingo, Faria conquistou o challenger de Curitiba, no Brasil, ao impor-se na final ao 'local' Felipe Meligeni Alves, por duplo 6-4, celebrando o segundo título do ano neste circuito.

Este ano o jovem luso já tinha vencido o Oeiras Open 4, além de ter chegado à final em Valência há duas semanas, também no circuito 'secundário'.

"É um título muito importante para mim, que me ajuda a subir mais uns lugares no ranking, que é o que quero, e sobretudo dá-me confiança para continuar, bem como motivação", salientou no domingo, em declarações à agência Lusa.

Jaime Faria é já o nono melhor português de sempre no ranking ATP e o segundo melhor da atualidade, apenas superado por Nuno Borges, que hoje desceu um lugar para 34.º.

Numa semana sem mexidas no topo da hierarquia mundial, liderada pelo italiano Jannik Sinner, Henrique Rocha, o único outro luso a figurar no top 200, caiu nove posições, sendo agora 179.º.

Nos pares, Francisco Cabral é agora 84.º, após perder uma posição na atualização de hoje do ranking.

Também o ranking WTA não sofreu mexidas nas primeiras posições, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a continuar no comando, seguida da polaca Iga Swiatek.

