Depois de perder o primeiro set, o 39.º classificado do ranking ATP impôs-se ao 'wildcard' suíço por 6-7 (4-7), 7-6 (7-1) e 6-3, em duas horas e 32 minutos.

Na primeira ronda do torneio francês, a classe do eterno Wawrinka surgiu de tempos a tempos, com o suíço, que em março completa 40 anos, a compensar a menor mobilidade com a pontaria no serviço e alguns pontos de 'encher o olho', nomeadamente com a sua invejável esquerda, que o empurraram para a conquista do primeiro set.

E nem foi por falta de oportunidades que o número um nacional não se adiantou no marcador, já que logo no quinto jogo dispôs de cinco 'break points', todos salvos pelo três vezes campeão do Grand Slam, o último deles com um ás.

O maiato de 27 anos ficaria em desvantagem no nono jogo, mas devolveu de imediato o 'break', para forçar o 'tie-break', conquistado pelo 158.º jogador mundial.

No segundo set, Wawrinka quebrou o serviço do português, até então particularmente 'apagado', para se adiantar para 3-1.

Só que Borges nunca desiste e, mais sólido no encontro, conseguiu devolver o 'break' e, posteriormente, nivelar o parcial 4-4.

O número um nacional ainda esteve a dois pontos da derrota, mas não tremeu e venceu facilmente o 'tie-break' do segundo set por 7-1, depois de uma hora e 50 minutos de encontro.

O veterano suíço, que procura tornar-se no nono tenista na Era Open a vencer, pelo menos, um encontro em 22 épocas diferentes, pareceu quebrar fisicamente no terceiro parcial, facto aproveitado por um paciente Borges para conquistar o 'break' logo na primeira oportunidade de que dispôs, no sexto jogo.

O maiato rapidamente ampliou a vantagem para 5-2 e embalou para o triunfo na primeira ronda do torneio francês, passando agora a liderar por 2-0 no frente a frente com o campeão do Open da Austrália de 2014, de Roland Garros em 2015 e do Open dos Estados Unidos em 2016.

Para Wawrinka, esta foi a sexta derrota consecutiva no circuito, no qual não vence desde finais de outubro do ano passado, enquanto para Borges foi o sexto triunfo da época após perder o primeiro parcial.

"Como todos sabem, ele ganhou muitos, muitos encontros em todas as superfícies. Sei que consegue fazer coisas incríveis em qualquer encontro que dispute, por isso tentei ajustar um bocadinho o meu jogo", assumiu o luso ainda em court, definindo o suíço como um adversário "duro".

Na próxima ronda, o principal tenista nacional vai defrontar o belga Zizou Bergs (62.º), seu parceiro de pares esta semana em Marselha -- foram eliminados na primeira ronda - e com quem perdeu recentemente nas meias-finais em Auckland.

"Sei, à partida, que não vou ter qualquer encontro fácil aqui. Estes courts obrigam-te a trabalhar em cada ponto", disse, mostrando-se ansioso por defrontar um rival que tão bem conhece.

AMG // AO

Lusa/Fim