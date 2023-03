"Estou muito entusiasmado por jogar hoje com o Rune no 'court' central, vai estar grande ambiente de certeza. Vai ser um bom encontro, espero estar à altura e vou deixar tudo em campo", avançou o maiato, em declarações à agência Lusa.

A estrear-se em torneios de categoria 500 do ATP Tour, o número um nacional e 85.º do mundo, o seu melhor ranking de sempre, atingido na sequência da vitória de domingo no 'challenger' 125 de Monterrey , vai defrontar o jovem dinamarquês, de 19 anos, no encerramento da jornada no 'court' central.

"Sei que é um jogador que joga muito forte, é número 10 do mundo e isso quer dizer alguma coisa. Está bem rodado neste meio e mais habituado a estes torneios do que eu, apesar de ser bem mais novo, mas vou com tudo, com raça, como se costuma dizer, e pronto para deixar tudo em campo", prometeu Borges, de 26 anos.

Para alcançar a segunda ronda e medir forças, pela primeira vez, com Holger Rune - vencedor de três títulos ATP em 2022, o Masters 1000 de Paris e os torneios de categoria 250 de Estocolmo e Munique -, o tenista português travou "um encontro mais duro do que estava à espera, ainda que estivesse à espera de um jogo difícil", para superar o 'qualifier' Nick Chappell (432.º ATP), pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3).

"Fisicamente custou-me um bocadinho. São campos muito diferentes, mais abrasivos, as condições mais húmidas e isso fez-se sentir mais um pouco. Acho que, se calhar, não consegui fazer a diferença tão bem no segundo set, com algum desgaste. Mas é normal, ainda estava a habituar-me às condições e ele estava a jogar muito bem, sempre a obrigar-me a jogar todos os pontos e a meter muitas bolas compridas e causar-me dificuldades", explicou Nuno Borges.

SRYS // MO

Lusa/Fim