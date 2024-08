Tenista Nuno Borges eliminado nos 'oitavos' do Masters 1.000 de Montreal

O tenista português Nuno Borges, 43.º do ranking mundial, foi hoje eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Montreal, ao perder com o japonês Kei Nishikori, atual 576.º e antigo número cinco do mundo, em dois sets.