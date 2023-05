A atualização da hierarquia da ATP foi publicada um dia depois de Nuno Borges, de 26 anos, se ter qualificado pela primeira vez para a segunda eliminatória de Roland Garros, ao vencer na ronda inaugural o norte-americano John Isner, na segunda participação no Grand Slam francês, em terra batida.

Nuno Borges, que tem como melhor colocação no ranking mundial a 63.ª posição alcançada no mês passado, mantém-se como número um português, muito à frente de Frederico Silva (230.º da lista, após uma queda de cinco postos) e João Sousa (260.º, dois lugares abaixo), ambos eliminados no 'qualifying' para o segundo 'major' de 2023.

A subida do norte-americano Taylor Fritz ao oitavo lugar, por troca com o italiano Jannik Sinner, nono, foi a única 'mexida' no top 10, que continua a ser encabeçado por Alcaraz, imediatamente à frente do russo Daniil Medvedev, segundo posicionado, e do sérvio Novak Djokovic, terceiro.

O norueguês Casper Ruud (quarto), o grego Stefanos Tsitsipas (quinto), o dinamarquês Holger Rune (sexto), o russo Andrei Rublev (sétimo) e o canadiano Félix Auger-Aliassime (10.º) completam o lote dos 10 melhores tenistas do circuito masculino.

No ranking feminino não se registou nenhuma alteração no top 10, com a polaca Iga Swiatek a permanecer na liderança, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jéssica Pegula, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

