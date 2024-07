No court 13 do complexo de Roland Garros, o maiato de 27 anos foi derrotado pelo 36.º classificado do ranking mundial por um expressivo 6-2 e 6-2, em uma hora e nove minutos.

Campeão do torneio de Bastad há uma semana, Borges, 42.º da hierarquia ATP, foi eliminado à primeira em singulares, mas ainda hoje regressa ao court para, ao lado de Francisco Cabral, defrontar os gregos Petros e Stefanos Tsitsipas na primeira ronda de pares.

