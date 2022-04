Numa semana em que o 'top 10' ATP não sofreu qualquer alteração, mantendo-se o sérvio Novak Djokovic no comando, logo seguido do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, o jovem maiato, de 25 anos, escalou 18 posições na tabela mundial, graças ao triunfo de domingo frente ao sérvio Miljan Zekic em dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 7-5.

Nuno Borges, campeão do 'challenger' de Antália, em dezembro de 2021, reforçou assim a sua posição como número dois português, logo atrás de João Sousa, que hoje também trepou dois degraus no 'ranking', mesmo tendo falhado o acesso ao quadro principal do Masters 1000 de Monte Carlo, e figura no 85.º lugar.

Gastão Elias, apesar de ter desistido de jogar o 'challenger' de Madrid, por não ter recuperado fisicamente das duas semanas no Jamor, onde conquistou os títulos do Oeiras Open I e II, também ascendeu à 154.ª posição, o seu melhor 'ranking' desde outubro de 2018.

Enquanto Frederico Silva subiu ao 238.º posto, Pedro Sousa desceu ao 295.º lugar, numa semana em que Gonçalo Oliveira caiu à 298.ª posição e João Domingues saiu do 'top 300' mundial, ao tornar-se 344.º classificado.

Na hierarquia mundial feminina, a polaca Iga Swiatek mantém-se na liderança, à frente da checa Barbora Krejcikova e da espanhola Paula Badosa, numa semana em que se regista apenas uma alteração, a subida de Garbiñe Muguruza ao nono lugar, por troca com a tunisina Ons Jabeur, que desceu à décima posição.

