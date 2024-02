O maiato, 47.º da hierarquia mundial, estreou-se no quadro principal de singulares com um triunfo sobre o germânico (57.º), com os parciais de 7-6 (7-2) e 6-2, num encontro que durou uma hora e 24 minutos.

Em menos de 24 horas, Borges defrontou e superou Koepfer por duas vezes, já que em pares, em que faz dupla com o sueco Andre Gorasson, tinha batido o alemão e o australiano Andrew Harris para seguir para os quartos de final daquela variante.

Na segunda ronda de singulares em Los Cabos, o número um nacional vai medir forças com o australiano Max Purcell (51.º ATP), que eliminou o italiano Matteo Arnaldi (41.º) em três sets.

De resto, à semelhança do que sucedeu com Koepfer, também Purcell poderá vir a estar no caminho do tenista luso no quadro de pares, caso o australiano e o compatriota Jordan Thompson ultrapassem os gregos Petros Tsitsipas e Stefanos Tsitsipas.

