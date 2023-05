Depois de no ano passado ter sido eliminado na ronda inaugural do 'major' parisiense, em que se estreava, o número um nacional e 80.º classificado do ranking ATP venceu o experiente Isner (90.º) pelos parciais de 6-4, 5-7, 7-6 (7-3), 4-6 e 7-6 (11-9), numa longa maratona de três horas e 58 minutos.

Nuno Borges, que é o único representante luso no quadro de singulares de Roland Garros, face às eliminações de João Sousa e Frederico Silva no 'qualifying', vai defrontar na segunda ronda o vencedor do duelo entre o espanhol Bernabé Zapata Miralles (38.º) e o argentino Diego Schwartzman (95.º).

A participar pela quinta vez num torneio do Grand Slam, Nuno Borges passou pela segunda vez a primeira ronda de singulares, depois de já o ter feito no Open dos Estados Unidos em 2022.

MO // NFO

Lusa/Fim