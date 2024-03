"Olá, Miami. Infelizmente, não irei participar no Open de Miami este ano. Nesta fase da minha carreira, tenho de encontrar um equilíbrio entre a minha vida pessoal e a profissional. Tenho pena de não poder conviver com alguns dos melhores e mais apaixonados adeptos no mundo. Espero voltar a competir em Miami no futuro", escreveu Djokovic na rede social X.

'Nole', de 36 anos, é um dos recordistas de conquistas em singulares masculinos do Masters 1000 de Miami, juntamente com o norte-americano Andre Agassi, ambos com seis troféus, sendo que o sérvio venceu o torneio em 2007, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016.

O mais titulado de sempre em torneios do Grand Slam (24 troféus) ainda não venceu qualquer título este ano, tendo sido afastado nas meias-finais do Open da Austrália pelo italiano Jannik Sinner, em janeiro, e na terça-feira foi eliminado na terceira ronda de Indian Wells, pelo também transalpino Luca Nardi, 123.º do ranking ATP.

O Masters 1000 de Miami vai decorrer entre 20 e 31 de março.

