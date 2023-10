Primeira cabeça de série do torneio sul-coreano, Pegula impôs-se à 128.ª jogadora mundial com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 23 minutos.

Este é o segundo título da temporada para a norte-americana de 29 anos, que também ergueu o troféu em Montreal e que este ano perdeu duas finais (Doha e Tóquio). No palmarés, a quarta tenista do ranking WTA conta ainda com os triunfos nos torneios de Guadalajara, em 2022, e Washington, em 2019.

AMG // AMG

Lusa/Fim