Collins, número 53 da hierarquia mundial, superiorizou-se a Rybakina, quarta, em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-3, num intenso encontro que se prolongou por duas horas e dois minutos.

A norte-americana, que esteve no sétimo lugar do ranking mundial em 2022, somou o terceiro título WTA do palmarés, depois dos triunfos em 2021 em Palermo (Itália) e San José (Estados Unidos), sendo que foi finalista do Open da Austrália em 2022.

