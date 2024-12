"Purcell, 26 anos, admitiu ter violado o Artigo 2.2 do Programa Antidopagem do Ténis (TADP), relativo ao uso de substâncias proibidas, e solicitou a entrada em suspensão provisória em 10 de dezembro de 2024", refere a ITIA no seu site oficial.

Max Purcell, vencedor da última edição do US Open em pares, ao lado do compatriota Jordan Thompson, solicitou a suspensão provisória, da qual a ITIA não especificou o prazo, depois de ter percebido que poderia não estar a cumprir os regulamentos da Agência Mundial Antidopagem (AMA), na sequência da administração de vitaminas, por via intravenosa.

"Até à semana passada, quando recebi registos médicos que mostram que a quantidade de líquido intravenoso que recebi foi superior a 100 ml, eu estava totalmente convencido de que fiz tudo o que podia para garantir que estivesse em conformidade com as regras e regulamentos da AMA", referiu o australiano nas redes sociais.

Purcell, que ficará afastado do Open Austrália, admite que a notícia é devastadora, mas explica: "Forneci voluntariamente a informação à ITIA e tenho agido de forma transparente. Espero voltar aos 'courts' o mais rápido possível.

Segundo a ITIA, o tempo de sanção provisória cumprido, a contar desde 12 de dezembro "será contado para qualquer sanção futura".

