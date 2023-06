"Queria partilhar com vocês que devido a um problema nas costas, que venho a arrastar desde o início do ano, decidi parar de competir e tentar recuperar a 100%", escreveu o vimaranense de 34 anos nas suas contas nas redes sociais.

Atualmente na 260.º posição do ranking ATP, João Sousa vai sair esta segunda-feira do top 300 da hierarquia mundial pela primeira vez desde 09 de agosto de 2010, depois de ter registado nove derrotas consecutivas no circuito.

"Ainda não sei ao certo quando será possível regressar à competição, mas espero que seja em breve", acrescentou, agradecendo o carinho recebido "nesta fase menos boa".

Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, Sousa tem enfrentado dificuldades nos últimos meses, com a sua última vitória a remontar à primeira ronda do Estoril Open, onde foi campeão em 2018.

O vimaranense ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), o maior número de internacionalizações na Taça Davis (32) e também o estatuto de único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio2016 e Tóquio2020).

Campeão em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015), Estoril (2018) e Pune (2022), Sousa, que passou oito anos ininterruptos no 'top 100' mundial (até março de 2021), viu o seu sólido percurso perturbado por uma grave lesão no pé esquerdo no final de 2019.

