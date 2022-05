Djokovic, que poderia perder o comando da hierarquia da ATP caso tivesse um desempenho negativo no torneio italiano, venceu Stefanos Tsitsipas na final, mas o grego também capitalizou a estada em Roma, subindo à quarta posição do ranking, atrás do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Tsitsipas relegou para o quinto posto o espanhol Rafael Nadal, que pagou o preço de ter sido eliminado nos oitavos de final da prova disputada na capital italiana, em terra batida -- a sua especialidade -, na qual defendia o título.

O norueguês Casper Rudd, semifinalista em Roma, subiu do 10.º para o oitavo lugar, por troca com o italiano Matteo Berrettini, atrás do espanhol Carlos Alcaraz (sexto) e do russo Andrey Rublev (sétimo), que mantiveram as posições, tal como o canadiano Felix Auger-Aliassime (nono).

João Sousa continua a ser o melhor representante português e o único no 'top 100', no 79.º posto, depois de ter sido afastado nos 16 avos de final do torneio de Bordéus pelo compatriota Nuno Borges, que ascendeu seis posições, para a 126.ª, a sua melhor classificação de sempre.

Gastão Elias, pelo contrário, desceu dois lugares, para o 157.º, enquanto Frederico Silva e Pedro Sousa já estão fora dos 200 primeiros classificados, em 262.º e 287.º, respetivamente.

No ranking feminino, a polaca Iga Swiatek consolidou a liderança, depois de ter vencido em Roma o quinto torneio seguido, imediatamente à frente da checa Barbora Krejcikova e da espanhola Paula Badosa, que ocupam as segunda e terceira posições, respetivamente.

