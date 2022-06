O vimaranense, melhor tenista luso no 63.º lugar do 'ranking mundial', foi derrotado pelo moldavo, número 130 na hierarquia e que disputou a fase de qualificação, pelos parciais de 6-2 e 7-6 (9-7), num encontro que teve a duração de uma hora e 44 minutos.

João Sousa, de 33 anos, que em Roland Garros foi eliminado na segunda ronda, acabou por 'cair' à primeira no torneio ATP 250 disputado na relva em Estugarda, com Albot a defrontar agora o italiano Matteo Berrettini, número 10 do mundo e segundo cabeça de série do torneio alemão.

AJO // AMG

Lusa/Fim