Sousa, atualmente no 269.º lugar do ranking mundial, foi batido pelo jovem francês de 17 anos, 355.º da hierarquia, pelos parciais de 5-7, 6-3 e 6-4, numa partida que teve a duração de duas horas e 47 minutos.

Após ter chegado à final do Porto Open, este foi o segundo torneio de João Sousa depois de ter anunciado, no início de junho, uma paragem na carreira para recuperar de uma lesão nas costas, com o tenista luso a ficar à porta do jogo decisivo.

Único tenista português a vencer torneios ATP em singulares, Sousa tem enfrentado dificuldades nos últimos meses, com a sua última vitória antes da caminhada até à final do Porto Open a remontar ao início de abril, mais concretamente à primeira ronda do Estoril Open, em que foi campeão em 2018.

O vimaranense ostenta vários recordes nacionais no currículo, entre os quais a melhor classificação de sempre de um luso no ranking ATP (28.º), o maior número de internacionalizações na Taça Davis (32) e também o estatuto de único português a ter disputado os quadros de singulares de duas edições de Jogos Olímpicos (Rio2016 e Tóquio2020).

Campeão em Kuala Lumpur (2013), Valência (2015), Estoril (2018) e Pune (2022), Sousa, que passou oito anos ininterruptos no top 100 mundial (até março de 2021), viu o seu sólido percurso perturbado por uma grave lesão no pé esquerdo no final de 2019.

