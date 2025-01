Na primeira partida em Melbourne, o jovem de 20 anos, 174.º do ranking do ATP, quebrou o serviço do adversário e conquistou o primeiro parcial por 6-3.

Squire, de 24 anos, 178.ª do mundo, respondeu logo a abrir o segundo 'set', ao quebrar o serviço do português.

Mas Rocha conseguiu equilibrar a partida e voltou a vencer o parcial por 6-3, após uma hora e dois minutos.

Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Rocha vai defrontar o vencedor do encontro entre dois veteranos, o húngaro Marton Fucsovics, sétimo cabeça-de-série da qualificação, e o espanhol Oriol Roca Batalla.

Em 2024, ano no qual ganhou o 'challenger' de Múrcia, em Espanha, Rocha atingiu o seu melhor ranking de sempre, 158.º.

